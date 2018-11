Tvrdě odsouzený slovenský exministr je na útěku

Bývalého ministra výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky Mariana Janušeka, který dostal minulý týden 11letý trest, dopravila v pondělí policejní eskorta do vězení. Jeho nástupce ve funkci Igor Štefanov, odsouzený na devět let, do vězení nenastoupil a policie po něm pátrá.