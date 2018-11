Raab svůj krok zdůvodnil nesouhlasem s návrhem dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Regulační opatření pro Severní Irsko považuje Raab za ohrožení územní celistvosti Spojeného království.

Dominic Raab je už druhým ministrem pro brexit, který rezignoval. Už v červenci podal demisi ministr David Davis, který rovněž nesouhlasil s navrhovanou dohodou. Řekl, že by byla její pozice v případě jejího naplnění příliš slabá. [celá zpráva]

Klíčovou otázkou jednání o brexitu je nalezení způsobu, jak zajistit praktickou neexistenci standardní vnější hranice EU mezi Irskem a britským Severním Irskem.

V té souvislosti ve čtvrtek odstoupil také ministerský předseda Severního Irska Shailesh Vara.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz