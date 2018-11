Novinky, ČTK

Tři vraždy údajně Grzegorz Stanislaw Wolsztajn spáchal v Bavorsku, další v různých třech německých spolkových zemích. Vyšetřovatelé ho obvinili také ze tří pokusů o vraždu a tří případů těžkého ublížení na zdraví. Řadu svých klientů také okradl.

Začátkem letošního roku na Wolsztajna padlo podezření, že inzulinem zabil 87letého muže v Ottobrunnu u Mnichova. Poté začalo vyšetřování i na místech, kde působil už v minulosti.

Inzulin přiznal, zabíjet prý nechtěl



Ošetřovatel přiznal, že od dubna loňského roku do letošního února svým pacientům podával dávky inzulinu, i když to nebylo nutné, odmítá však, že by je chtěl zabít. Lék jim začal podávat poté, co ho sám dostal předepsaný a co se dozvěděl o rizicích, jaká s sebou nese předávkování inzulinem.

Agentura AP uvedla, že Wolsztajn od roku 2015 pracoval na téměř sedmi desítkách míst v Německu. Byl zaměstnaný prostřednictvím agentur se sídlem v Polsku a na Slovensku.

Případ masového vraha

Německo aktuálně řeší i jiný podobný případ. Koncem října začal v Oldenburgu na severozápadě Německa proces s bývalým ošetřovatelem Nielsem Högelem, který je obžalovaný z vraždy stovky pacientů. Je však možné, že v letech 2000 až 2005 zabil i dvakrát tolik lidí.

Niels Högel si zakrývá u soudu tvář

FOTO: Pool, Reuters

K jeho činům ho údajně vedla nuda a touha po uznání ze strany kolegů: své pacienty pomocí léků ovlivňujících činnost srdce přiváděl do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Högel je považován za největšího masového vraha v dějinách spolkové republiky.