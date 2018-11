Španělská vláda chce pohřbení Franka v centru Madridu zamezit zákonem

Zabránit pohřbení ostatků diktátora Franciska Franka v katedrále v centru Madridu by měla změna zákona. Navrhuje to španělská vláda. Ta chce totiž zakázat, aby byly ostatky po exhumaci z památníku v Údolí padlých pohřbeny na jakémkoli místě otevřeném pro veřejnost. Obává se, že by se takové místo mohlo stát dějištěm manifestací oslavujících frankistickou diktaturu.