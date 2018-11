ČTK

List The Daily Telegraph uvedl, že Raab už minulý týden svůj plán představil na soukromém setkání irskému ministru zahraničí Simonu Coveneymu.

Proti Raabovu návrhu se zjevně postavil šéf britského úřadu vlády David Lidington, když o tři dny později navštívil Dublin, dodal deník.

Evropská unie a Irsko usilují o záruku, že mezi Irskem a Severním Irskem, které s celou Británií opustí EU k 29. březnu příštího roku, nevznikne viditelná hranice, pokud se Londýn a Brusel nedohodnou na řešení otázky.

EU dosud v rámci pojistky navrhovala, aby Severní Irsko setrvalo v celní unii s EU, zatímco zbytek Spojeného království by součástí společného celního prostoru nebyl. Toto řešení se ale nelíbí Londýnu, neboť by to znamenalo celní rozdělení země.

V posledních dnech se v médiích objevily informace, že součástí brexitové dohody by mohla být možnost setrvání celé Británie v celní unii, takže Brusel nebude takzvanou irskou pojistku vyžadovat.