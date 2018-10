ivi, Právo

„Mnozí říkají, že existuje rozdělení mezi novými a starými členskými státy. Já si to nemyslím,“ řekl francouzský prezident na páteční společné tiskové konferenci se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou.

Macron zdůraznil, že všechny členské země unie přispěly ke znovusjednocení Evropy. „Slovensko jde příkladem, když vstoupilo do Evropské unie, do eurozóny i do Schengenu. Jste opravdu v evropském jádru,“ konstatoval francouzský prezident. „Se Slovenskem máme jednotný názor na Evropu, která je suverénní, svrchovaná a chrání své občany,“ dodal.

Kiska zdůraznil, že francouzský prezident navštíví Slovensko a Českou republiku, aby připomenul sté výročí vzniku Československa. Macron v souvislosti s tímto výročím vyzvedl hlavně zásluhy Milana Rastislava Štefánika, který byl francouzským generálem.

Ze Slovenska míří do Prahy



Francouzská média spekulují, že Macron přijel na Slovensko a do Česka, aby rozložil uskupení V4, aby rozštěpil „nacionalisty” východní Evropy, jak napsal ve svém komentáři k Macronově cestě francouzský list Le Figaro. [celá zpráva]

Macron po jednání s Kiskou a premiérem Petrem Pellegrinim odletí do Prahy, kde se zúčastní oslav vzniku ČSR.