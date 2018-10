Novinky

Slunečné počasí s příjemnými teplotami utnula bouře Siglinde, která postihla sever Německa a postupuje směrem k jihu. Provází ji nejen bouřky s vydatnými dešti, ale především silný vítr. V některých oblastech, například na pobřeží nebo na horách dosahuje v nárazech až rychlosti 100 km/h. Kvůli poryvům větru nemohly startovat vrtulníky a Bundeswehr musel v úterý zrušit vojenské cvičení.

Silný vítr by měl podle meteorologů sužovat sever a východ země minimálně do čtvrtka. Postupně, jak se bude vítr tišit, by mělo začít vydatně pršet a začnou klesat teploty.

S prudkým ochlazením se začne měnit také charakter srážek. Ve vyšších polohách začne sněžit. Nejprve od poloh kolem 800 metrů nad mořem, v neděli už bude sněžit i v nížinách.

Sněžit bude na většině území Bádenska -Württemberska a Bavorska. Alpy zažijí masový příval sněhu, na některých místech se očekává, že napadne až metr sněhu. „V rozmezí tří týdnů to bude už druhá sněhová kalamita. Na počátku října tam napadl sníh, který vzápětí roztál, když přišlo babí léto,“ řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. V pondělí by se první sníh měl objevit také v Berlíně.

„Bouře Siglinde ovlivňuje počasí také v České republice. Vítr a déšť, který hrozí v noci na úterý a ve středu, je dílem této bouře,“ řekla Honsová. Počasí v Česku bude ovlivňovat frontální rozhraní, kdy se západ Česka ocitne v chladnější části. Teploty se budou pohybovat mezi 4 až 8 stupni a objeví se sněhové bouřky. Morava a Slezsko bude v teplejší části, kde by se sníh neměl objevit, uvedla Honsová.