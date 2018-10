Novinky, ČTK

Nad Velkou Británií se kvůli stále neexistující dohodě o podobě brexitu vznáší hrozba tzv. tvrdého brexitu, který by mohl vyústit v chaos, neboť po uplynutí přechodného období by přestaly platit všechny dohody a například na hranice by se vrátily kontroly a znovu by se obnovila cla.

Sobotní demonstraci uspořádalo hnutí People's Vote sdružující vícero proevropských spolků, včetně sdružení zastupujícího 3,7 miliónu Evropanů žijících v Británii.

Desetitisíce Britů se v Londýně domáhají referenda o dohodě o brexitu.

FOTO: Profimedia.cz

Organizátoři demonstrace tvrdí, že by Britové před dvěma lety hlasovali jinak, kdyby byli pravdivě informováni. „Myslím, že lidé byli uvedeni v omyl v mnoha ohledech,” řekl agentuře AFP podnikatel Peter Hancock. „Chceme zůstat v Evropě. Nevidíme žádné výhody z odchodu,” dodala jeho žena Julie, upoutaná na invalidní vozík.

Demonstrace se podle BBC účastní i množství mladých lidí, kteří v době konání referenda nemohli kvůli nízkému věku hlasovat. Organizátoři uvedli, že na trase pochodu je cca 570 000 lidí. Policie zatím svůj odhad nezveřejnila.

Demonstrace za nové referendum o brexitu. Uprostřed londýnský starosta Sadiq Khan

FOTO: Yui Mok, ČTK/AP

Akci podpořil mimo jiné londýnský starosta Sadiq Khan i mnohé celebrity z řad herců a televizních osobností.

Britové si odhlasovali odchod z EU většinou 52 procent hlasů v referendu v červnu 2016. Premiérka Mayová zopakování plebiscitu odmítá. „Druhé referendum nebude. Lidé hlasovali,” prohlásila ve středu a zdůraznila, že je odhodlaná výsledky hlasování uvést do praxe.