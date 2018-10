Popularita vládní koalice v Německu klesá, strmě rostou Zelení

Pokud by se v Německu konaly nyní parlamentní volby, zažije tamější politická scéna velké zemětřesení. Volby by podle aktuálního průzkumu televize ARD sice vyhrála konzervativní unie CDU/CSU se ziskem 25 procent, ovšem na paty jí šlapou Zelení. Ti by se ziskem 19 procent obsadili druhé místo v pomyslném žebříčku.