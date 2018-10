Novinky

Renty jsou horentní a studie uvádí, že sumy rostou podle závažnosti spáchaného činu. Ti, kteří jsou během „vedení boje“ uvězněni dostávají velmi tučné podpory v porovnání s „obyčejnými“ Palestinci, kteří jsou odkázáni na sociální pomoc. Pokud při teroristických útocích přijdou o život, dostávají renty jejich rodiny.

Pokud někdo stráví ve vězení tři roky, Palestinská autonomie mu měsíčně vyplácí 329 eur (8500 korun). Částka se navyšuje podle délky trestu. Nejvyšší sumu dostává ten, kdo je odsouzen k trestu v délce 30 let, a to 2823 eur (72 268 korun) měsíčně. Pozůstalí po atentátníkovi dostanou například jednorázovou platbu ve výši 1414 eur (36 200) a další pravidelné příspěvky. A to není všechno.

Z trestanců úředníci



Pachatelé útoků mohou po odpykání trestu počítat s dalšími výhodami, například získají zaměstnání v úřadech Palestinské autonomie a mohou počítat s novým bydlením. V případě, že při útoku zemřou, dostanou nové bydlení pozůstalí po atentátnících.

Studie připomíná, že ve sledovaném období tedy mezi lety 2014 až 2017 se rozpočet vyčleněný na výplatu těchto dávek každý rok zvyšoval přibližně o deset miliónů eur (256 miliónů korun).

Útoky na Izrael jako byznys

Útoky na Izraelce se tak staly pro mnohé Palestince velmi výhodným byznysem. Nejnižší renta útočníka je mnohonásobně vyšší než průměrný plat na palestinských územích.

Palestinská autonomie je z valné většiny financována prostřednictvím zahraniční pomoci. V letošním roce plynulo z Evropské unie do oblasti 308 miliónů eur (7,9 miliardy korun), z toho 85 miliónů eur (2,2 miliardy korun) bylo určeno na platy a důchody zaměstnanců Palestinské autonomie.

Ačkoliv Evropská unie tvrdí, že má kontrolní mechanismy pro zjištění, kam plynou peníze z mezinárodní pomoci pro Palestinskou autonomii, studie tyto mechanismy kritizuje a odhaluje jejich nedostatečnost.