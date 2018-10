Pavol Minárik , Právo

Na jihu země slibuje, že pokud PiS vyhraje místní volby, vybuduje nové bohaté Bavorsko, ba dokonce že Polsko v dohledné době v životní úrovni předběhne i Německo.

Vzápětí na severu slavnostně zahajuje stavbu plavebního kanálu přes Viselskou kosu. Téměř 1,3 kilometru dlouhý kanál by měl lodím plovoucím z přístavu Elblag zkrátit cestu do Baltu o 90 kilometrů, přičemž by se vyhnuly plavbě přes ruské vody.

Nové oprášení starých plánů

Plán výstavby kanálu mezi Viselským zálivem a Baltským mořem přitom vůbec není nový. Jako první ho navrhl král Štěpán Báthory, který vládl Polsku v letech 1575–1586.

Po druhé světové válce přišel s dalším projektem překopání Viselské kosy architekt Eugeniusz Kwiatkowski. Naposledy se chystala kanál stavět v roce 2006 i vláda PiS, v jejímž čele tehdy stal Jaroslaw Kaczyňski, po návratu k moci v roce 2015 se k tomuto záměru vrátila.

Hlasování v polském Sejmu, uprostřed první řady předseda vládní strany PiS Jaroslaw Kaczynski

FOTO: Alik Keplicz, ČTK/AP

Vládní PiS zatloukáním kolíků vyznačujících kanál v Katach Rybackých slavnostně oznámilo start investic v hodnotě 880 miliónů zlotých (5,5 mld. Kč) v rámci předvolební kampaně. „Problém spočívá v tom, že i když je už tři roky u moci, stále nemá v rukou potřebná povolení, takže jde o protiprávní krok,“ upozornil portál Natemat.pl.

Ideologická investice PiS



Zároveň připomněl, že vůbec nejde o investici potřebnou pro Polsko, ale o ideologickou investici PiS. Polsko má od roku 2009 s Ruskem platnou smlouvu o volném využívání průplavu u Kaliningradu a žádné problémy se neobjevují, informovalo Radio Gdaňsk.

Ekonomičtí experti připomínají, že přístav Elblag z hlediska přeloženého zboží (350 tisíc tun ročně) není tak významný, aby byly na jeho přímé spojení s Baltem vynaloženy tak obrovské prostředky. Navíc když nedaleko – v trojměstí Gdaňsk-Gdyně-Sopoty – se nachází velkokapacitní přístav.

Ještě větší výhrady mají ekologové, kteří upozorňují, že stavba nepotřebného kanálu by nenávratně narušila tamní unikátní prostředí, a navíc by hrubě porušila platné směrnice EU týkající se této oblasti.