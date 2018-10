Novinky

„Co se stalo v Claviere, je bezprecedentní přestupek proti naší zemi. Opuštění přistěhovalců v italském lese nemůže být považováno za chybu nebo za incident,“ prohlásil Salvini a pokračoval: „Ptám se, zda mezinárodní organizace, OSN počínaje a EU konče, nepovažují za nepřijatelné, že někdo nechá lidi na opuštěném místě, aby si sami poradili. Je to mezinárodní ostuda a pan (Emmanuel) Macron nemůže dělat, jako by se nic nestalo. Žádnou omluvu nepřijmeme.“

Francouzské úřady pod tíhou důkazů musely přiznat, že auto francouzského četnictva minulý pátek na italské území bez povolení převezlo dva migranty, kteří byli vzápětí vysazeni v lese hned za hranicemi. Automobilu si totiž všimli italští policisté z horského střediska Claviere. To, jak migranti, patrně z Afriky, vystupují a dodávka přejíždí zpět do Francie, italští muži zákona natočili a případ začala okamžitě vyšetřovat turínská prokuratura.

Oni to tam neznali, hájila četníky nadřízená



Šéfka regionální prefektury Cecile Bigotová-Dekeyzerová přiznala, že četníci migranty za hranicemi vysadili, a uvedla, že to byla chyba četníků, kteří dobře neznali oblast.

Její vysvětlení ale italskou stranu rozčílilo a do případu se vložil sám ministr vnitra Salvini. Tvrdí, že nedopustí, aby byl tento případ „zameten pod koberec“. „Je normální, že jsou lidé převáženi do lesa četníky? Proč Francouzi mluví o chybě četníků, kteří neznají oblast. Kdyby tomu tak bylo, bude jejich dodávka bloudit oblastí a nevrátí se velkou rychlostí zpět do své země,“ tvrdí Salvini.

Nová italská vláda, kterou tvoří koalice Hnutí pěti hvězd a Ligy, nastavila tvrdou linii migrační politiky. Italové například zavřeli přístavy lodím neziskových organizací, Salvini prosadil přísný dekret o migraci a naposledy jeho ministerstvo zarazilo imigrační program kalábrijského města Riace, které bylo dosud dáváno za vzor integrace.