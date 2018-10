Novinky

Nyní 29letému Yaqubu Ahmedovi byl v době jeho dětství, když přijel jako chlapec do Británie, udělen status uprchlíka. V srpnu 2007 ještě se třemi kumpány v Crouch Endu na severu Londýna znásilnili 16letou dívku. Mladíci ve věku mezi 18 a 20 lety tehdy čin popírali, nicméně usvědčila je DNA a oni dostali každý po devíti letech vězení. Po propuštění se jeden ze skupiny podle Daily Mailu přidal v Sýrii k Islámskému státu.

Ahmed byl propuštěn už po čtyřech letech a donedávna bydlel v jednom ze sociálních bytů. Kvůli spáchání závažného zločinu mu byla nařízena deportace a mělo k ní dojít v úterý odpoledne letadlem Turkish Airlines do Istanbulu.

Daily Mail zveřejnil video jednoho z pasažérů, které ukazuje, jak úředníci doprovodili Ahmeda do letadla. Mladému muži se však deportace nezamlouvala a jal se na celé kolo křičet. To vyvolalo mezi cestujícími vlnu solidarity a začali požadovat, aby úředníci i s mladíkem letadlo opustili. Server citoval některé výkřiky z řad pasažérů, jako „Oddělují ho od jeho rodiny“, či „odveďte ho z letadla“, popřípadě „Jsi volný, chlape,“ když úředníci i s deportovaným zaveleli k ústupu. To cestující doprovodili potleskem.

Deportace mladíka byla následně odložena na neurčito, což podle serveru může znamenat, že toho využijí jeho obhájci a nutnost jeho odjezdu ze země zpochybní.