Kromě hostů z nejvyšších společenských kruhů se šlechtické svatby účastní také 1200 „obyčejných smrtelníků“, občanů Spojeného království, kteří byli vylosováni, aby mohli být přítomni ceremonii.

Kolem 10:25 britského času (11:25 SELČ) by měli do kaple dorazit členové panovnické rodiny, uvedla BBC. Svatební ceremonie by měla začít v 11:00 (12:00 SELČ). Role družby a družičky se opět zhostí pětiletý George a jeho tříletá sestřička Charlotte, děti prince Williama a Kate. Družičkou bude také Theodora, dcera zpěváka Robbieho Williamse, či Mia Tindallová. Ta je dcerou nevěstiny sestřenice Zary Philipsové.

Eugenie, dcera prince Andrewa a vévodkyně z Yorku Sarah Fergusonové, je v pořadí nároku na britský trůn až devátá. To se také projevilo v přípravách na její velký den. Ačkoliv si snoubenci přáli mít svatbu v září, nakonec je z toho říjen, protože Harry s Meghan byli v zahraničí.

Na svatbě také nebude Camilla, manželka strýce nevěsty prince Charlese, která má podle panovnického dvora pracovní povinnosti.

Princezna Eugenie a její snoubenec Jack Brooksbank

FOTO: Profimedia.cz

Eugenie se bojí srovnávání



Časopis Gala krátce před svatbou popisoval tvrdý režim, který má Eugenie „naordinovaný“. Princezna má postavu krev a mléko a vzhledem k nedávné svatbě Harryho se obává srovnávání s velmi štíhlou Meghan Markleovou. Od jara proto drží dietu, kterou pár týdnů před sňatkem zpřísnila. Její jídelníček se skládal ze zeleniny a tabletek na hubnutí. Každý den dopoledne dřela ve fitness.

Během obřadu zazpívá italský zpěvák Andrea Bocelli společně s Královským filharmonickým orchestrem. Po obřadu se hosté přesunou do Windsoru na recepci, kterou pořádá pro novomanžele královna.