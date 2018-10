Jednašedesátiletý Titijev vede v čečenské metropoli Grozném pobočku Memorialu, jedné z nejstarších ruských organizací na ochranu lidských práv. Do čela organizace se postavil po vraždě novinářky a obhájkyně lidských práv Natalje Estěmirovové v roce 2009.

Šéf čečenské odbočky organizace Memorial si cenu nemohl převzít osobně, neboť jej letos v lednu zatkla policie údajně za držení marihuany.

Congratulations to Oyub Titiev, the head of the Grozny office of the Memorial Human Rights Center in Chechyna, who has just been awarded the 2018 Vaclav Havel Human Rights Prize! Mr Titiev is currently in detention in Chechnya. More details: https://t.co/W3EdoMmVsV pic.twitter.com/HTSuyXebzq