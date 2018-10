Brexitový plán je podvod a zrada na voličích, zaútočil Johnson na Mayovou

Brexitový plán premiérky Theresy Mayové je podvod, který jen posílí krajní pravici a měl by být odmítnut. V projevu na stranickém sjezdu v Birminghamu to prohlásil bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson. Návrhy z Chequers, které počítají s volným obchodem s EU pro průmyslové zboží a zemědělské produkty, ale nikoli služby, by byly podle Johnsona zradou voličů.