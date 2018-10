„Tento rok je cena za nástroje ze světla,“ uvedla akademie. Objevy trojice fyziků napomohly lepšímu pochopení velkého třesku i poznání fotonů.

Američan Ashking vynalezl tzv. optickou pinzetu, která využívá tlaku vysoce zaostřeného paprsku k manipulaci s mikroskopickými objekty a mikroorganismy.

Kanaďanka Stricklandová a Francouz Mourou vyvinuli metodu, jak generovat vysoce intenzivní a extrémně krátké světelné pulsy.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK