„Zpráva soudních znalců o středoškolákovi A. K. zdůraznila, že šlo o pubertální pohnutku a není třeba trest. Žalobce ani soudce to ale nevzal v potaz,“ konstatovala obhájkyně mladíka Sevcana Aydına Uzunová.

Odsouzený chlapec dívku ve škole objímal a pusinkoval, někdo ze spolužáků to nahrál a záběry umístil na internet. Vedení školy následně studenta zažalovalo za sexuální útok a zneužití nezletilého k natáčení nevhodného obsahu.

Před soudem stanulo celkem pět studentů včetně autora videa. Ostatní čtyři ale byli zproštěni viny. „Dětská hra skončila před soudem pro těžké zločiny,“ shrnula obhájkyně odsouzeného mladíka.

Žalář i za pusu dceři

Nejde o první podobný případ v zemi. Letos už turecký poslal na patnáct let za mříže muže, který políbil svou jedenáctiletou dceru na rty. Učinil tak v březnu letošního roku, když jedné ze svých dcer pomáhal s učením. Dcera o polibku na rty řekla matce, s níž se odsouzený loni rozešel, a ta na někdejšího manžela podala žalobu, připomněl server Hürriyet.

„Zavolala jsem otci, aby k nám přišel. Políbil mě na rty a nebylo mi to příjemné. Líbal mě na rty i když jsem spala v domě naší tety. Když jsem reagovala naštvaně, řekl mi, že jsem jeho dcera,“ vypověděla dívka na policii. Řekla ale také to, že se nedomnívá, že by měl otec nekalé úmysly a že jeho objetí byla jako ta od mámy. Obhájce proto žádal, aby soud žalobu ženy, která se s obviněným loni v létě rozvedla pro nevěru, shodil ze stolu.

Soud ale muži, jehož jméno list neuvádí, uložil patnáct let žaláře. Ve odůvodnění rozsudku uvedl, že jsou výpovědi matky a dcery dostatečným důkazem o zneužívání nezletilé. Odsouzený jakékoliv pochybení popírá a tvrdí, že se mu bývalá manželka nejspíš chtěla pomstít za neshody a následný rozvod.