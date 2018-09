Novinky

Devětatřicetiletý Čepiga přicestoval do Británie pod falešnou idnetitou na pas se jménem Ruslan Boširov. Podle Bellingcatu sloužil v Čečensku a také působil na Ukrajině. Vyznamenání Hrdiny Ruské federace dostal od Putina v roce 2014, ale bylo mu předáno tajně.

Britské úřady už z dříve zveřejnily pasy obou Rusů, kteří přijeli do Velké Británie dva dny před otravou Skripala a v neděli 4. března navštívili Salisbury. Doklady byly vystaveny na jména Ruslan Boširov a Alexandr Petrov. Bellingcat tento týden upozornil, že čísla pasů jsou si velmi blízká, což působí podezřele. Navíc se skupině podařilo zjistit, že ve služebních dokumentech obou mužů je razítko ministerstva obrany Přísně tajné.

FSB už hledá únik



Když Bellingcat ve spolupráci s ruským serverem The Insider informace zveřejnil, tajná služba FSB začala hledat, kdo poskytl tajné údaje novinářům.

Zcela totiž vyvracejí tvrzení ruského prezidenta, že Boširov a Petrov jsou obyčejní civilisté, kteří jen jeli na návštěvu Británie. Pokud jsou Boširov a Čepiga jedna osoba, musel Putin vědomě lhát, neboť Čepigu osobně vyznamenával.

Bývalý ruský důstojník Telegraphu řekl, že plukovník Čepiga patří k špičkám tajné služby, což naznačuje, že „akce byla nařízena z nejvyšších míst“. Podle něj by na méně významnou akci byla vyslána nižší šarže.

Daily Telegraph dále spekuluje, že i Petrov bude jen krycí jméno, kdo to ale je ve skutečnosti, se zatím zjistit nepodařilo. Podle listu do Británie cestoval pod svým pravým křestním jménem a krycí bylo pouze příjmení. Protiteroristická policie údajně jeho pravou totožnost zná, ale nezveřejnila ji.

Proč tajně?



Nositelé nejvyššího ruského vyznamenání jsou obvykle dobře známi, to ale není Čepigův případ. O udělení vyznamenání informuje jen na svých stránkách Dálněvýchodní vojenská velitelská akademie, která se chlubí svými úspěšnými absolventy. Anatolij Vladimirovič Čepiga byl oceněn titulem Hrdina Ruské federace na základě rozhodnutí prezidenta za mírovou misi, píše akademie. Čepigovo jméno je též na monumentu v sídle školy se jmény všech oceněných.

Absolventi Dálněvýchodní vojenské velitelské akademie na fotografii z Čečenska. Bellingcat upozorňuje, že není stoprocentně potvrzeno, že muž vpravo je Čepiga, podobnost je však nápadná.

FOTO: Bellingcat

Vzhledem k tomu, že titul dostal v roce 2014, list spekuluje, že to bylo v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. V té době Rusko anektovalo Krym a začala válka na Donbasu. Čepigovova jednotka 74854 ze 14. brigády speciálních sil byla tehdy dislokována na hranicích Ruska s Ukrajinou. Právě případné zapojení do akcí na Ukrajině by mohlo vysvětlit, proč dostal titul tajně.

Čepiga, který byl nasazen v Čečensku třikrát, je nositelem dalších dvaceti vyznamenání.

Dálněvýchodní vojenská velitelská akademie v Blagověščensku v Amurské oblasti je známá tím, že se v ní cvičí členové elitních výsadkových jednotek námořnictva i důstojníci speciálních sil. Také se na ní učili důstojníci zapojení do tajných operací.