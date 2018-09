Novinky

„Je zločin říct, že ženy nemají penisy? Retweetujte, pokud souhlasíte,“ napsal Sofocleous. A vyvolal tím bouři rozhořčených reakcí.

Aktivisté z takzvané LGBT komunity příspěvek čtyřiadvacetiletého postgraduálního studenta psychologie a filozofie podle serveru The Daily Mail označili za „transfobní sra.ku“. Vyhazov ze studentského periodika „Critique“ následoval tři dny poté, co Sofocleous skutečnost o absenci pohlavního údu u příslušnic něžného pohlaví na Twitteru zmínil.

Student Editor fired for retweeting ‘Women Do Not Have Penises’ Have we reached #peaktrans yet? Looking good @Sofocleous_A 😉 pic.twitter.com/LfawTkR6lS — RestlessEllie (@EllieRestless) September 21, 2018

Konstatování, že se dámy nerodí s penisy, navíc student doplnil výzvou, aby lidé jeho tweet šířili dál, pokud sdílejí stejný názor na rozdílnost ženského a pánského pohlavního ústrojí. Kromě místa v univerzitním periodiku stálo Sofocleouse toto „odvážné“ prohlášení také pozici voleného prezidenta národní studentské unie svobodného projevu Humanist Students.

My recent firing as Assistant Editor of @durham_uni Philosophy Society's journal because of my belief that 'women don't have penises' shows where academia is heading, infected by the regressive left which is now indistinguishable from the alt-right.https://t.co/2v6BdIvKvO — Angelos Sofocleous (@Sofocleous_A) September 12, 2018

Bývalý šéf LGBT sekce Humanistů Christopher Ward reagoval prohlášením, že je prohlášení o penisech fakticky nepravdivé a nezaslouží si další debatu. „Jako bývalý předseda LGBT Humanists UK jsem se setkal s odporem k trans lidem a trans tématům. Byla to skvrna na jinak skvělé organizaci. A teď tady nový prezident Humanistů retweetuje takovou transfobní sra.ku,“ napsal Ward.

Sofocleous se ale brání. „Mohu se mýlit a ženy mohou přeci jen mít penisy, ale myslím, že to tak není. To, co jsem prohlásil, je biologický fakt. Dospěli jsme do podivné doby, kdy jsou lidé vyhazováni za konstatování skutečnosti. I kdyby to byl jen názor, lidé by neměli být vyhazováni za to, že ho řeknou. Namísto umlčování lidí bychom měli vést zdravou diskuzi,” řekl student v rozhovoru pro Chronicle Live.