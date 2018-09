ivi, Právo

Občan se proto rozhodl vypovídat na polici. Výpověď trvala čtyři hodiny.

„Muže na obrázku jsem okamžitě poznal. Jmenuje se Miroslav Č. a pochází z Popradu,“ řekl policii. Poznali se v létě, když pracovali společně jako zedníci na stavbě v Trnavě.

Oba v té době bydleli v obci Veľká Mača, kde došlo k vraždě, poznamenal Nový čas.

Podle svědka bydlel Miroslav v podnájmu s manželkou, dítětem a matkou. „Já přišel z vězení, teď jsou to dva měsíce. Dělali jsme spolu dva týdny v srpnu on pak koncem měsíce utekl z práce. V září už nechodil do práce vůbec a pak odešel do Česka,“ řekl Marek.

Prý se chlubil zápasy v kleci



Miroslav se kolegům v práci pochlubil, že má za sebou zápasy v kleci a že dělal bojová umění. Mezi kolegy se měl dokonce zmínit, že zná rodinu Vadalových, Italů podnikajících na východním Slovensku, o nichž psal Kuciak ve svém posledním nedokončením článku.

Kriminalisté odvezli svědka do obce, kde se vražda stala, kde jim přibližně ukázal, kde Miroslav Č. bydlel. Přesně to nevěděl. Sousedé listu potvrdili, že Miroslav odjel před dvěma týdny do Ostravy i s rodinou. V České republice měl bydlet i jeho otec.

Kuciak a jeho snoubenka byli zavražděni 21. února 2018 ve svém domě. Vražda vyvolala masové protesty po celém Slovensku. Odstoupil ministr vnitra Robert Kaliňák i premiér Robert Fico (oba Směr-sociální demokracie), což znamenalo pád celé vlády. Nastoupila nová vláda premiéra Petra Pellegriniho (Směr-sociální demokracie).