Novinky

Záchranáři v neděli zveřejnili video, na němž je vidět záchrana šedesáti lidí. Jaké byli národnosti, úřady zatím nesdělily. Španělské pobřeží je od marockého v nejužším místě Gibraltarského průlivu vzdálené asi 15 kilometrů.

Španělsko se stává hlavní vstupní branou běženců do Evropy. Do konce srpna jich podle tamního ministerstva vnitra letos dorazilo 13 195, to je zhruba dvojnásobné množství než minulý rok za stejné období. Tuto cestu nejčastěji volí obyvatelé Mali či Guineje.

Počet uprchlíků v dalších zemích Evropy klesá. Za prvních osm měsíců letošního roku jich podle Evropské agentury pro pobřežní stráž nelegálně přišlo 86 500, což je ve srovnání se stejným obdobím loni pokles o 40 procent. Do Itálie jich za osm měsíců přicestovalo 19 600, což je zásadní pokles - asi o 80 procent.

Východním Středomořím se do Evropy dostalo letos 34 300 migrantů, jejich počet letos oproti loňsku zase o něco narostl. Hlavní nápor tato trasa zažívala v předchozích letech.