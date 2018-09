Novinky

„Přijměte je, pomozte jim, vzdělávejte je ... ale nakonec by měli rozvíjet svou vlastní zemi,“ řekl 83letý Tibeťan, který utekl z Lhasy z obav o svůj život poté, co Čína poslala do regionu vojáky, aby potlačili povstání.

„Myslím, že Evropa patří Evropanům,“ řekl a dodal, že by se uprchlíkům mělo dát jasně najevo, že „by nakonec měli obnovit svou vlastní zemi“.

Tibetský duchovní vůdce dalajláma hovoří na konferenci ve švédském Malmö s Ann Svensonovou z neziskové organizace IM.

FOTO: Tt News Agency, Reuters

Dalajláma, který v roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír, promluvil u příležitosti 80. výročí založení charitativní organizace Individuell Människohjälp (IM). Konference se konala v Malmö, což je třetí největší švédské město, jež je zároveň domovem velkého množství migrantů.

Vystoupením v Malmö zahájil dalajláma čtyřdenní návštěvu Evropy. Ze Švédska pokračuje do Nizozemska, Německa a Švýcarska.

Jeho slova zazněla tři dny po švédských volbách, v nichž zaznamenala významný úspěch pravicová a protiimigrantská strana Švédští demokraté. Ti se stali v parlamentu třetí nejsilnější stranou.