Kresba Marka Knighta vyobrazuje šestatřicetiletou hráčku a novopečenou matku jako navztekanou korpulentní Afroameričanku dupající po raketě vedle odhozeného dudlíku. Kritici tvrdí, že jde o sexismus, rasismus a nestydatost.

Rasismus to měl být podle kritiků hned dvojnásobný. Soupeřka Williamsové, Japonka Naomi Ósakaová, je totiž na Knightově karikatuře zobrazena jako běloška a blondýna. Její otec je přitom z Haiti a matka z Japonska.

Rozhodčí na karikatuře hráčce říká: „Můžete ji prostě nechat vyhrát?”

Karikaturista uvedl, že vtip nemá nic společného s barvou pleti Williamsové, že si dělá legraci z jejího chování. Postavilo se za něj i vydavatelství. Autor si posléze zrušil účet na Twitteru, protože lidé vyhrožovali smrtí jemu i jeho rodině. Williamsová má v USA velmi velkou popularitu.

Mark Knight’s cartoon of Serena Williams losing the plot isn’t racist. The World has gone mad... pic.twitter.com/EKTVOjIa6i

List The Herald Sun den po ostré kritice Knightovy karikatury otiskl na první straně karikaturu s titulkem „Vítejte ve světě PC“. Utahuje si na ní z příliš sešroubovaných společenských konvencí.

Amid international uproar, The Herald Sun has used its latest front page to defend a controversial Serena Williams cartoon. What do you think of the paper's response? https://t.co/FZe7vQMn9x pic.twitter.com/qLVZBp4qb3