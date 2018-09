Pohraniční stráž Evropské unie by měla výrazně posílit, oznámil Juncker

Evropská pobřežní a pohraniční stráž (Frontex) by měla zefektivnit ochranu vnější hranice Evropské unie, proto by měla být personálně posílena, prohlásil ve středu šéf Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker v projevu před europoslanci. Komise proto navrhuje, aby se do roku 2020 počet jejích příslušníků zvýšil ze současných 1500 na 10 tisíc lidí.