„Samozřejmě jsme se na to podívali, co je to za lidi, a víme, kdo to je. Našli jsme je,“ řekl Putin. „Ujišťuji vás, že nic zvláštního nebo kriminálního v tom není,“ dodal.

Velká Británie označila za agenty ruské vojenské rozvědky Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Na oba podezřelé vydali Britové evropský zatykač. Úřady však nebudou usilovat o jejich vydání do Británie, protože ruská ústava nedovoluje vydávat vlastní občany. „Evropský zatykač znamená, že pokud tito lidé pojedou do země, kde má nařízení platnost, budou zatčeni a bude jim hrozit vydání kvůli zmíněným obviněním,” uvedla prokuratura. [celá zpráva]

Oba muži jsou obviněni ze čtyř trestných činů, kromě pokusu o vraždu čelí obviněním ze spiknutí a držení a užívání novičoku, což je v rozporu se zákonem o chemických zbraních.

Petrov a Boširov měli podle zjištění britských vyšetřovatelů často létat do švýcarské Ženevy. Nyní se zjišťuje, co oba muži v Ženevě dělali a s kým se během svých cest setkávali. [celá zpráva]

Švýcarsko vzhledem ke své neutralitě platí za zemi, kterou příslušníci rozvědek mnoha zemí světa rádi využívají. Navíc tam sídlí řada mezinárodních organizací, které disponují cennými informacemi.

Neznáme je. Jsou to herci. Známe je



Ruské úřady nejprve tvrdily, že oba Rusové jim nejsou známi. Později šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov tvrdil, že by to mohli být dokonce britští herci a že důkazy vyšetřovatelů jsou vykonstruované.

Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli v jihoanglickém městě Salisbury 4. března otráveni nervově paralytickou látkou novičok. Oba strávili dlouhé týdny v nemocnici, ale nakonec útok nervovou látkou přežili. V červenci však zemřela Britka Dawn Sturgessová, která s látkou novičok přišla rovněž do styku.

Londýn z útoku na Skripalovy obvinil Rusko. Podle premiérky Theresy Mayové šlo o operaci schválenou v nejvyšších patrech ruského státu. Moskva jakýkoli podíl na otravě odmítá, podle ní chybějí k obvinění Ruska jakékoli důkazy.