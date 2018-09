bož, Novinky

Nepokoje v Chemnitzu propukly 26. srpna v reakci na pouliční vraždu 35letého německého občana s kubánskými kořeny. O víkendové noci, kdy ve městě probíhal tradiční festival, ho někdo ubodal 25 ranami do hrudi. Policie v té souvislosti zatkla dva přistěhovalce ze zemí Blízkého východu, Iráčana a Syřana. [celá zpráva]

Další den odpoledne propukly v centru města spontánní protesty. Očití svědkové se nechali slyšet, že část protestujících pronásledovala a přepadala lidi neněmeckého vzezření. Minulý pátek pak šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maassen řekl Bildu, že nemá žádné ověřitelné informace o tom, že by se „konaly takové hony“. [celá zpráva]

Drážďanské státní zastupitelství nicméně potvrdilo, že v průběhu demonstrace došlo k výtržnostem a násilnostem. Vyhodnotilo videozáznamy a mluví o „množství trestných činů“. Mezi nimi narušování veřejného pořádku, ublížení na zdraví, případně o podpoře a propagaci protiústavních hnutí.

Na videu jsou slyšet výkřiky: „Vypadnětě.“ „Tak co, vy čmoudi?“ „Utíkat umíte, vy kun...“

Twitter

Pozornost vzbudilo zejména zhruba dvacetisekundové video, kde skupina protestujících běží za dvěma muži s černými vlasy v džínových bundách. Jeden z protestujících běží k oběma mužům a snaží se je dále pronásledovat.

Podle Maassena nelze říct, zda je video autentické. Bylo totiž zveřejněno na Twitteru účtem Antifa Zeckenbiss. V Antifě se sdružují levicoví aktivisté zaměření proti pravicovému extremismu.

Podle žalobců je video nejspíš pravé



Na videu je slyšet několik výkřiků: „Vypadněte.“ „Tak co, vy čmoudi?“ „Utíkat umíte, vy kun...“ Kdo video natočil, není jasné. Státní zastupitelství však nepotvrdilo Maassenovu domněnku, že by video z Twitteru nemuselo být autentické. „Nemáme žádné indicie, podle nichž by video mohlo být fake,“ řekl serveru Zeit Online vrchní státní zástupce Wolfgang Klein.

Podle Zeitu navíc existuje jasná indicie, že záznam skutečně pochází z neděle 26. srpna. Jde o zachyceného muže se slunečními brýlemi, který má kolem pasu modrou mikinu a na sobě tyrkysové tričko. Tento muž se totiž objevuje i na dalších záběrech z onoho dne.

Jednak jde o další video z Twitteru, které se objevilo téhož dne ve 20:18, a existuje i další záznam, který má redakce Zeitu k dispozici.

Faschos jagen Ausländer in Chemnitz. #c2608 Nach einer Messerstecherei in Chemnitz, ohne bekannte Hintergründe zur Tat, marschierten spontan 100e Nazis, darunter III.Weg, Dresdner Faschos, Chemnitzer Ultras, Boxclub94 "Die Wölfe". Kaotic Chemnitz rief mit der AFD dazu auf. pic.twitter.com/zF1T402ujm — ISAAK SCHLAGER (@Sgpunkt73) 26. srpna 2018

Muž v tyrkysovém tričku, slunečních brýlích a s modrou mikinou kolem pasu se objevil i na dalším videu z Chemnitzu.

Twitter

Autorem nezveřejněného videa je Alihassan S., kterého generální státní zastupitelství v Drážďanech označilo za oběť zmíněného útoku. Sám muž tvrdí, že k němu někdo přišel a vyrazil mu mobil z ruky. Telefon spadl na zem a displej se rozbil.

Alihassan S. s druhým mužem později agresora oslovili a chtěli s ním situaci řešit. Ten však druhého muže odstrčil a Alihassana udeřil. V tu chvíli začali podle jeho slov oba utíkat. Minimálně dvanáct dalších lidí se je jalo pronásledovat. Právě to zřejmě zachycuje uvedené video. Alihassan S. později skončil v nemocnici.

Video z Twitteru slouží jako důkazní materiál, protože vyšetřovatelé vychází z toho, že zachycuje Alihassana S. Nicméně původ videa není jasný, jeho autor je neznámý.

Podle reportéra serveru Zeit Online Johannese Grunerta se 26. srpna odpoledne v centru Chemnitzu sešlo asi 150 lidí, zejména mladých mužů. Srocení davu z okraje náměstí natáčel mladý muž tmavé pleti mobilním telefonem. Demonstranti ho podle Grunerta začali fyzicky napadat.

„Podle všeho, co dosud víme, neexistuje jediný doklad pro tvrzení Hanse-Georga Maassena, že by video mohlo být zfalšováno,“ konstatuje Die Zeit. „Naopak – všechny dosud známé informace ukazují na to, že se události v Chemnitzu odehrály tak, jak je popisuje reportér a očití svědkové,“ uzavřel týdeník.