Muž pracoval u bezpečnostní firmy Klüh Security GmbH v období let 2000 až 2001, píše deník s odkazem na spisy spolkové kriminální policie a spolkového generálního prokurátora. Společnost se stará nejen o ochranu celebrit, ale zajišťuje také bezpečí významných událostí, chrání letiště, banky, nemocnice a zařízení armády. Firma se odmítla k osobě Ajdúdího vyjádřit s odkazem, že jde o záležitost, která se stala před mnoha lety.

Do Německa přišel v roce 1997, tehdy mu bylo 21 let a měl studovat. V letech 1999 a 2000 pravidelně navštěvoval Afghánistán, kde měl absolvovat vojenský výcvik v táborech islamistických teroristů a následně být vybrán do skupiny ochránců Usámy bin Ládina.

Snahy o vyhoštění



Až do své deportace žil s manželkou a dětmi v Bochumi. Úřady ho považovaly za nebezpečného a od roku 2006 se ho snažily vyhostit. On se tomu bránil všemi dostupnými prostředky a měl štěstí. Odvolání vždy dopadlo v jeho prospěch.

Letos v květnu týdeník Focus popsal, jak Sámí Ajdúdí ždímal německý sociální systém. [celá zpráva]

Policisté ho zadrželi v okamžiku, kdy se přišel jako každý den přihlásit na policejní stanici. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) totiž zrušil své dřívější rozhodnutí, které vyhoštění Tunisana z Německa znemožňovalo kvůli „mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení”, kterému by mohl čelit ve vlasti. Německé úřady považovaly Ajdúdího za potenciálně nebezpečného. Do Tuniska byl deportován letos 13. července. [celá zpráva]