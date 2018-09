„Navlékli jsme sebevražednou vestu britské ústavě a předali detonátor (vyjednavači EU) Michelu Barnierovi,“ uvedl Johnson a pokračoval v silných vyjádřeních: „Klademe dobrovolně naše hlavy na špalek.“

Johnson dále řekl, že plán brexitu schválený na červencovém výjezdním zasedání v sídle Chequers, po kterém Johnson podal demisi [celá zpráva], otevřel spojené království „konstantnímu politickému vydírání“.

Podle něj už EU Británii „šikanuje“ a britská odpověď je „chabá“. Dodal, že než aby získala Británie „velkorysou dohodu o volném obchodu“, jen sklapává podpatky. „V každé fázi rozhovorů Brusel dostává, co chce. Je to ponížení. Vypadáme jako padesátikilový střízlík ohýbaný pětisetlibrovou (cca 225 kg) gorilou,“ prohlásil v dalším barvitém výroku.

Důvodem je podle něj otázka Severního Irska a posedlost zpětnou vazbou. Otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem je klíčová, protože podle velkopátečních dohod, které ukončily konflikt v Severním Irsku, by měl být zachován volný průchod přes tuto hranici. To ale vede i k volnému pohybu zboží, přičemž Irsko zůstane v EU a Británie v něm nebude.

Podle Johnsona by se mělo najít technické řešení, které by umožnilo obyvatelům volný průchod, ale zboží by neproudilo. To podle něj ale vláda nechce, tvrdí, že má „tajnou agendu“, která by udržela Velkou Británii v jednotném trhu a celní unii.

Johnsonova vyjádření tvrdě kritizovali další konzervativní poslanci. Současný ministr zahraničí Jeremy Hunt vyzval ve stejném listu zemi, aby podpořila plán premiérky na odchod.

Člen zahraničního výboru a důstojník ve výslužbě Tom Tugendhat zase dal najevo výhrady k Johnsonovým přirovnáním a popsal, jaké následky má exploze vesty sebevražedného atentátníka, kterou zažil v Afghánistánu. Podle něj podobná srovnání „nejsou legrační“. O Johnsonovi pravil: „Někdo potřebuje dospět.“

A suicide bomber murdered many in the courtyard of my office in Helmand. The carnage was disgusting, limbs and flesh hanging from trees and bushes. Brave men who stopped him killing me and others died In horrific pain. Some need to grow up. Comparing the PM to that isn’t funny. https://t.co/IeRWhmhgS9