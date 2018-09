Novinky, ČTK

V saské obci Sebnitz, která leží na českých hranicích, se terčem útoku stal 20letý Syřan. Policie ve čtvrtek uvedla, že neznámý muž napadl oběť železným řetězem zezadu a přitom volal „cizinci pryč”. Kdy se útok stal, policie ale nesdělila.

Mladý Syřan utrpěl zranění hlavy. Útočníka popsal jako muže 170 centimetrů vysokého muže, který měl vpředu pleš a vzadu blonďaté vlasy do copánku. Měl mít dlouhé blonďaté vousy a nosit náušnice. Mělo by mu být kolem 30 let.

Další případ se podle serveru nordkurier.de odehrál v obci Demmin na severovýchodě Německa, kde dvojice mužů v noci na čtvrtek mlátila na dveře a okna bytu syrské rodiny a přitom křičela, že jeho obyvatelé mají „vypadnout a vrátit se zpět do své země“. V té době v bytě byl 13letý chlapec, jeho matka a 14letá dívka. Jednomu z mužů se podařilo do bytu proniknout a vyděsit mladého chlapce, který utrpěl šok. Matka pak muže dokázala z bytu vytlačit.

Jeden z pachatelů je 190 centimetrů vysoký, v době činu měl na sobě modré tričko. Druhý o něco menší, podle odhadu 180 centimetrů vysoký, byl oblečen do černých kalhot a černého trička.

Loni se v Německu podle neziskových organizací Amadeu Antonio Stiftung a Pro Asyl stalo zhruba 1700 trestných činů proti uprchlíkům, tedy v průměru více než 4,6 každý den. Nyní se podobná překročení zákona kvůli demonstracím a výpadům proti běžencům v Chemnitzu sledují více. Protesty v tomto městě vyvolala koncem srpna vražda pětatřicetiletého Němce, z níž jsou podezřelí tři běženci.