„V tuto chvíli jsou jim zasílána oznámení o zahájení stíhání,“ uvedl listu zdroj z prokuratury.

Společnost Autostrade je rovněž vyšetřována na základě zákona číslo 231 o správní odpovědnosti. Všichni jsou navíc podezřelí z trestného činu nedbalost a nedodržení předpisů.

Torzo mostu nad rodinnými domy

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

Morandiho most v Janově byl frekventovanou trasou místních i cizinců a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou riviérou. Jeho část se za špatného počasí zřítila 14. srpna, z výšky asi 45 metrů při tom spadly na tři desítky aut. Zahynulo 43 lidí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V Janově ukončili pátrání po obětech pod zříceným mostem

Italská vláda obviňuje provozovatele komunikace, společnost Autostrade per l'Italia, že nedostatečně investoval do údržby. Ministerstvo dopravy navrhlo, ať firma nový most zaplatí, ale jeho stavbu nechá na vládě. Kabinet zvažuje, že stavbu zadá státem kontrolované společnosti Fincatieri.

Část mostu v Janově se propadla

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

Výkonná rada společnosti Autostrade per l'Italia už vyčlenila 500 miliónů eur (12,9 miliard Kč) určené na stavbu, odškodnění pozůstalých a lidí, kteří kvůli zřícení konstrukce přišli o střechu nad hlavou.