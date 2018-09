Válka francouzských a britských rybářů o hřebenatky zažehnána

Britští a francouzští rybáři ukončili spor o lov hřebenatek v Lamanšském průlivu, kvůli kterému se koncem srpna dostali do ostrých fyzických potyček. Po několikahodinovém jednání obnovili dohodu z roku 2017 o tom, za jakých okolností mohou do oblasti na výlov lodi o délce do 15 metrů, nebo ty větší, uvedla agentura AFP.