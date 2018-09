Novinky, ČTK, DPA

Evropa podle Webera potřebuje nový začátek a více demokracie. „Chci se stát vedoucím kandidátem ELS pro evropské volby 2019 a být příštím předsedou Evropské komise,“ napsal 46letý europoslanec. Podle něj „už nelze v EU pokračovat tak jako nyní“. Weber uvedl, že Evropu pomůže vrátit zpět k lidem a obnoví vazby mezi EU a jejími občany.

Ich bewerbe mich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei #EVP für die Europawahlen, um Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Das habe ich heute in meiner EVP-Fraktion angekündigt. Ich möchte die Verbindung zwischen den Menschen und EU erneuern. #DeinEuropa 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. září 2018

„Evropa je ve zlomovém bodě. (...) Dnešek je o sebepotvrzení Evropy a o obraně našich hodnot, protože čelíme výzvám zvenčí i zevnitř. Je to o přežití našeho evropského způsobu života,“ napsal.

Europa ist am Wendepunkt. Die #Europawahl2019 entscheidet über die Zukunft der EU. Es geht heute um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden. Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils. 1/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. září 2018

Weber drží hned několik primátů. V bavorských státních volbách konaných v roce 2003 se stal nejmladším poslancem, bylo mu 29 let. Nyní je předsedou politické skupiny Evropská lidová strana (ELS), která je se svými 216 křesly v orgánu největší. Stal se nejmladším předsedou skupiny v současném parlamentu a zároveň nejmladším předsedou Evropské lidové strany (EPP) v její historii.

Je zastánce úzké evropské integrace. V roce 2014 odmítl požadavky tehdejšího britského premiéra Davida Camerona na zpomalení evropské integrace. „EU je založena na stále užším svazku Evropanů. Takto je to stanovené ve smlouvách. Pro nás to není vyjednávatelné... Nemůžeme prodat duši Evropy... pokud udělíme každému národnímu parlamentu právo veta, Evropa se dostane do slepé uličky.“

K rozhodnutí Velké Británie odejít z Evropské unie prohlásil: „Britové se rozhodli opustit Unii, nebudou se mít tak dobře, tak bezpečně a tak ekonomicky silně. To je důvod, proč budeme říkat, že je to opravdu velmi negativní den.“