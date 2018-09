Cestu k blahořečení Slovenky otevřel papež František letos v březnu. Hlava katolické církve tehdy schválila dekret potvrzující mučednickou smrt Kolesárové. Ta se na Slovensku stane první ženou mimo církevní struktury, která bude blahořečena.

Anna Kolesárová will be beatified this Saturday in #Slovakia! The 16-year-old was fatally shot in front her her family after resisting rape by a drunken Soviet soldier. Slovakia's bishops say she is a model of purity for today's world. #catholic pic.twitter.com/sG9jQ7VK0k