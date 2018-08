Novinky

Oproti předchozím protestům se akce z centra od památníku Karla Marxe přesunula k městskému stadiónu.

Akce oficiálně začala v šest hodin. Už před tím bylo podle reportéra Novinek v ulicích vidět plno policistů včetně připravených těžkooděnců, městem se trousili demonstranti, z nichž někteří se posilňovali alkoholem.

V šest hodin byly na místě odhadem stovky lidí. Někteří se dohadovali s lidmi, kteří přišli dát najevo nesouhlas s jejich postojem.

Akce je hojně sledovaná ze strany médií, to se však nelíbí některým účastníkům. „Novináři se snaží demonstraci natáčet a fotit i tak, že vylezou na zábrany. Z těch je demonstranti nenápadně shazují. Vždy se v davu najde jeden, který k novináři přijde a ze zábrany ho shodí, strčí do něj apod., někteří demonstranti také novinářům před objektivy vlají vlajkami,” popsal reportér Novinek.

Shromáždění před stadiónem v Saské Kamenici

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Ke stadiónu má dorazit i saský premiér Michael Kretschmer (CDU), aby spolu se starostkou Barbarou Ludwigovou (SPD) diskutovali s obyvateli města o současné situaci.

Organizátoři zvali na protest slovy: „Ministerský předseda (premiér saské vlády - pozn. redakce) přijede do Chemnitzu a my ho uvítáme.” A pod tímto sloganem byly pro účastníky přesné instrukce, jak se dostat na stadión a kde mají zaparkovat své vozy.

Policie v Saské Kamenici má kvůli akci plnou pohotovost. Pomáhají jí i posily z Berlína, Durynska, Bavorska, Hesenska, Saska Anhaltska a také spolkové policie.

V Saské Kamenici eskaluje situace po nedělní vraždě Daniela H. Pětatřicetiletého tesaře s kubánskými kořeny ubodal v neděli nad ránem během městského festivalu jeden z přistěhovalců. [celá zpráva]

Další dva Danielovi přátelé skončili s těžkými zraněními v nemocnici. Ve vazbě je 22letý Iráčan, který má mít vraždu na svědomí a jeho přítel 23letý Syřan. Jeho policie viní z napomáhání trestnému činu vraždy. [celá zpráva]

Co bylo příčinou konfliktu, se stále vyšetřuje, v policejním zatykači stálo, že útok byl bezdůvodný. Podle německých médií byl podezřelý muž - šlo o člověka, který v Německu nedostal azyl, ale kvůli situaci ve své rodné zemi prozatím mohl zůstat - v podmínce. Tu dostal ji loni za to, že několika lidem při sporu v ubytovně pro uprchlíky nastříkal do obličeje pepřový sprej.

Po Danielově smrti vypukly v Saské Kamenici nepokoje. Do ulic také vyšly tisíce lidí vedených krajní pravicí i jejich oponentů. Protesty si vyžádaly několik zraněných. [celá zpráva]

Dosavadní protesty v Saské Kamenici si vyžádaly i zraněné.

FOTO: Matthias Rietschel, Reuters