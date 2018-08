Jan Rovenský, Právo

Předseda vlády to v úterý řekl italskému premiérovi Giuseppemu Contemu během pracovní návštěvy v Římě. Babiš také zopakoval, že ČR nepřijme ani jednoho migranta, navzdory tomu, že k tomu Conte předsedu české vlády před časem vyzval.

„Slyšel to ode mě, vysvětloval jsem mu to a chápe to. V otázce relokace se lišíme, relokace ale není řešení. Je potřeba systémové opatření. Když Evropa vyšle jasný signál, že nebereme, tak se věci možná zásadně změní, jako tomu bylo v Austrálii. Dnes vypluje loď a když ji nevezme Itálie nebo Malta, tak ji přijme španělský premiér,“ řekl novinářům Babiš.

Jan Amos Komenský říkal, že řešení migrace není přesidlování národů, ale jejich vzdělávání. Andrej Babiš

V rámci své protiimigrační diplomacie chce věnovat římskému parku Villa Borghese sochu Jana Amose Komenského při příležitosti 350. výročí narození učitele národů, které připadá na rok 2020.

„Bude to takové gesto od našeho státu. Jan Amos Komenský říkal, že řešení migrace není přesídlování národů, ale jejích vzdělávání. Pokud budou lidé vzdělaní, tak zůstanou doma a nebudou chtít jít jinam do Evropy,“ podotkl premiér.

Peníze pro Itálii, Maltu, Řecko a Španělsko

Podle premiéra setkání s Contem, které se protáhlo o půl hodiny, bylo příjemné. Šlo prý hlavně o konzultaci a o to ukázat, že Česko chce přijít s řešením. Minulými debatami o kvótách se podle Babiše zbytečně ztratily čtyři roky.

„Půl hodiny jsme mluvili mezi čtyřma očima. Vysvětloval jsem mu svůj názor na řešení migrace. Je to o podpoře Řecka, Itálie, Malty a Španělska, které musí zastavit ilegální migraci a na to potřebují peníze,“ řekl dále Babiš s tím, že je to třeba brát v potaz při debatě o rozpočtu EU.

Premiér má za to, že EU musí finančně pomáhat dále v zemích, odkud ekonomičtí migranti přicházejí, a vyjednat dohody s Marokem, Alžírskem, Tuniskem, Libyí a Egyptem, aby zastavily migraci na svých jižních hranicích. Podle Babiše je klíčová dohoda zejména s Libyí.

Pašerákům platí dva až pět tisíc dolarů



Babiš v úterý v Římě navštívil také ústředí mise EU namířené proti pašerákům ve Středozemním moři, tzv. Operaci Sophia, která funguje od roku 2015. Premiér podotkl, že migranti za cestu do Evropy platí v přepočtu od dvou do pěti tisíc dolarů (asi 44 až 110 tisíc Kč). Běženci jsou podle něj ekonomičtí migranti.

Podle předsedy vlády Itálie dosáhla obrovských úspěchů v boji proti migraci, především výcvikem libyjské pobřežní stráže, které se údajně daří zadržet až 85 procent migrantů. Je prý klíčové, aby mise pokračovala, Itálie však hrozí svým stažením, pokud se migranti dále budou vyloďovat v jejích přístavech. Operace se také potýká s nedostatkem kompetencí.

Z Říma pak Babiš odletěl na návštěvu Malty, kde o migraci debatoval s předsedou tamní vlády Josephem Muscatem.