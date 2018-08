Novinky

Pohraničníci si podle policejní mluvčí Denisy Baloghové dvoumístného rogala všimli ve středu večer u obce Maťovské Vojkovce v Košickém kraji. Sledovali ho na přilehlou louku, kam i s pašovaným Afgháncem dosedlo.

Jeden ze zadržených musel být po rvačce s policisty převezen do nemocnice.

FOTO: Facebook/Policie SR

„Když (policisté) dorazili na místo, na louce stálo auto. Seděli v něm dva lidé a rozhodně to nevypadalo, že by čekali na padající hvězdy. Po chvíli rozsvítili světla, aby pomohli rogalu bezpečně přistát. Policisté sledovali, co se bude dít dál, aby mohli včas zasáhnout. Rogalo dosedlo na louku přesně jak policisté předpokládali a zasáhli ve správný čas,“ uvedla Baloghová pro server Sme.sk.

Pašeráci kladli odpor, ale policie je přemohla. Kromě ilegálního migranta z Afghánistánu zadržela také dva Ukrajince a jednoho Slováka. Jeden ze zadržených skončil po rvačce s policisty v nemocnici. Za narušení státní hranice hrozí pašerákům až osm let vězení.