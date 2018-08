Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Zatím neznámý pachatel vnikl do domu mladého páru v obci Veľká Mača v okresu Galanta letos 21. února. Kuciaka zavraždil dvěma ranami do srdce a Kušnírovou střelou do hlavy. Kuciak psal o působení kalábrijské mafie na východním Slovensku a jejím napojení na nejvyšší vládní kruhy.

Dvojnásobná vražda vzedmula vlnu protestů, nejrozsáhlejších a nejhlasitějších od roku 1989. Postupně odstoupili ministr vnitra Robert Kaliňák i premiér Robert Fico (oba Směr-sociální demokracie), čímž padla celá vláda.

Nový kabinet složila stejná koalice a premiérem se stal Peter Pellegrini (Směr). Z funkce odešel i policejní prezident Tibor Gašpar, který dnes radí českému ministru vnitra Janu Hamáčkovi. [celá zpráva]

Odměnu nevyplatili



To, jak Fico a spol. otřesy ustáli, se ukáže třeba podle toho, jak se Slováci vysloví u uren na podzim při komunálních volbách. Dosluhující prezident Andrej Kiska, Ficův protihráč, nebude úřad obhajovat a míří do parlamentní politiky. Strana, kterou nejspíš založí, by se mohla dočkat velmi slušné voličské podpory.

Zdá se, že Kiskovi Slováci odpustí mnohé. Třeba i to, že na začátku krize si v pohodě odjel lyžovat do Alp a teprve po návratu se jal zachraňovat Slovensko.

Na informace, které by vedly k dopadení pachatele, vypsala Ficova vláda odměnu ve výši milión eur (téměř 26 miliónů korun). Tehdejší premiér dokonce na tiskové konferenci ukázal sumu v balíčcích v hotovosti. Peníze však nikomu nepřipadly.

Ke dvojnásobné vraždě se chtěl například přiznat muž z Prievidze. Po příjezdu policistů řekl, že podmínkou přiznání je, aby na účet jeho rodiny stát připsal zmíněnou odměnu. „Opil se a pravděpodobně pod vlivem nějakých rodinných problémů se rozhodl situaci řešit takto zvláštně,“ prozradil nejmenovaný policejní zdroj. Podle odborníků tak vysoká částka práci vyšetřovatelů spíš ztěžuje.

Peníze se údajně vždycky najdou



Postupně vyšlo najevo, že odměnu kabinet vůbec neschválil. Erik Tomáš, bývalý Ficův poradce, tvrdí, že Slovensko postupovalo podobně jako Malta v případě vraždy tamější novinářky. Tomáš zároveň připustil, že milión eur na stole nepředstavuje příliš běžný postup, ale v případě tak ohavného činu to bylo podle něho pochopitelné. „Kontroverzi vyvolala vizualizace těchto peněz,“ řekl Tomáš.

Televize Markíza informovala, že peníze, které se ocitly při tiskové konferenci tehdejšího premiéra na stole, byly vzápětí vráceny do banky. „Takže odměna v podstatě neexistuje. Současný kabinet však tvrdí, že odměna stále platí, a pokud by mělo dojít k jejímu vyplacení, peníze se najdou,“ upozornila TV Markíza.