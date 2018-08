Novinky, ČTK

Během cvičení piloti ze základny v Saratovu uletěli bez mezipřistání 7000 kilometrů. Stroje letěly přes Severní ledový oceán, Východosibiřské moře a Karské moře. Palivo doplňovaly za letu a také vypouštěly rakety na cíle v Komijské republice na severovýchodě evropské části Ruska.

Cvičení, které se odehrávalo jen ve vzdušném prostoru Ruska, se účastnilo celkem deset letadel. Kromě nadzvukových Tu-160 také stroje pro doplňování paliva Il-78 a starší turbovrtulové strategické bombardéry a průzkumné letouny Tu-95MS.

Z Čukotky se Tu-160 už vrátily na domovskou základnu.

Tupolev Tu-160 Čtyřmotorový Tupolev Tu-160 je největší a nejrychlejší strategický bombardér na světě. Váží 110 tun a unese 40 tun výzbroje. Létá rychlostí až 2250 km/h.

Rusko flotilu všech svých strategických bombardérů modernizuje. Do výzbroje by mělo být zařazeno ke stávajícím šestnácti deset nových Tu-160 ve vylepšené verzi M2. První už byl postaven na základě nedokončeného draku stroje z dob SSSR, vyroloval v listopadu 2017.

Tu-160 doplňuje palivo za letu.

Stroj je především vybaven novou verzí motorů Kuzněcov NK-32, které jsou o deset procent úspornější a prodlouží dolet o tisíc kilometrů, uvedl při jeho „roll-outu” pro TASS tajemník ministra obrany Jurij Borisov.

Nové má být i radioelektronické vybavení a také má být rozšířeno spektrum výzbroje o nové střely s plochou dráhou letu, které mají být schopné letět hypersonickou rychlostí, pětinásobně rychleji než zvuk.

První sériový stroj má být dodán v roce 2023, poslední v roce 2027.

Spekuluje se i o možnosti výroby až 50 strojů, ta ale není potvrzena. I limitovaná výroba Tu-160 ale pomůže zacvičit více kvalifikovaných dělníků, jichž se aktuálně nedostává. Ti jsou ale potřeba pro Tupolevem vyvíjený nový bombardér PAK DA.

Modernizace dalších bombardérů



Rusko se rozhodlo modernizovat i stroje Tu-95. „Smlouva na modernizaci Tu-95MSM byla podepsána před půldruhým měsícem a pro práce byla určena továrna Taganrog (patřící firmě Berijev) a už se plní,“ uvedl generál Alexandr Konjuchov.

„Dokončení prvního Tu-95SMSM se plánuje na konec roku 2019,“ řekl ředitel Tupolevovy kanceláře.

Do konce roku 2019 by měl absolvovat i první let. Rozhodnutí, zda se bude modernizovat celá flotila strojů Tu-95MS, se učiní na základě testů zmodernizované verze. Už ale probíhá testování motorů Kuzněcov NK12MPM, kterými má být nová verze poháněna. „Testy probíhají úspěšně a budou dokončeny do konce tohoto roku,“ dodal Konjuchov.

Ruský průzkumný bombardér Tu-95 Bear u norského pobřeží

Už dříve náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov řekl, že při modernizaci Tu-160 a Tu-95MS se „instalují silnější motory, nové radioelektronické vybavení z domácích součástek a rozšíří se množství využívaných zbraní“.

Ministr obrany Sergej Šojgu dal najevo, že prioritou je prodloužení životnosti a zvýšení účinnosti Tu-160 a Tu-95MS. Tvoří totiž jednu ze složek jaderné triády, které doplňují balistické rakety a jaderné ponorky.

Rusko také modernizuje střední bombardéry Tu-22M3, které byly využívány při útocích v Sýrii, na verzi M3M. První upravený kus vyroloval v pondělí.

Bombardéry Tupolev Tu-22M3

I tyto bombardéry ponesou nové protilodní střely Ch-32, pětkrát rychlejší než zvuk. Po vypuštění vylétnou do stratosféry, do výšky 40 kilometrů. Dolet mají tisíc kilometrů, takže je tupolevy mohou vypustit v bezpečné vzdálenosti, kam nedoletí americké stroje F-18 Super Hornet bránící americké letadlové lodě.

Stroje Tu-22 by měl nahradit bombardér PAK DA, jehož vývoj ale zabere nějaký čas, vzlétnout by měl nejdříve v polovině dvacátých let, a proto se napřed modernizují starší typy.

Ruský bombardér Tu-22M3 shazuje pumy na Sýrii.

Tu-22 a Tu-160 ukazují, že SSSR šel při vývoji bombardérů jinou cestou než USA. Podobně jako u stíhaček kladl větší důraz na letové výkony než na zajištění průniku bez detekcí radarem. Staví především na rychlosti. To se nakonec může ukázat jako efektivnější, protože bombardéry dnes už především slouží jako nosiče raket.

Stroje Tu-160 jsou považovány za nebezpečné, protože by mohly odstartovat ze saratovské základny, letět nezjištěně nad Ruskem k západní hranici, tam vypálit hypersonické rakety a vrátit se. Rusko však nemá těchto letadel dost, aby mohlo zvrátit poměr sil.