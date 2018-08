Novinky

„Věřím v boha, v něhož ve Švédsku věří málokdo. A měla bych mít možnost to dělat do té doby, dokud tím nebudu někomu ubližovat,“ cituje britská stanice čtyřiadvacetiletou Farahu Alhajehovou.

Mladou ženu zastupoval úřad švédského ombudsmana. Po skončení procesu konstatoval, že soud vzal v úvahu „zájmy zaměstnavatele, právo jednotlivce na svobodné zacházení s vlastním tělem a důležitost toho, aby stát chránil náboženské svobody“. Po zvážení všech pro a proti dal za pravdu žalující straně. Byť bylo hlasování poroty těsné - v poměru 3 ku 2 hlasům.

Zatímco v evropských zemích je potřesení rukou výrazem úcty, některé muslimky považují jakýkoliv fyzický kontakt s mužem vyjma úzké rodiny za nečistý.

Farah Alhajeh och Safad Alhajeh är båda islamistaktivister från Uppsala och främjar sharialagar och särlagsstiftning. DO i sin tur anlitar islamister när beslut fattas. DO bör läggas ner omgående då det hotar demokratin. #svpol #sharia #valet2018 https://t.co/FylbfOCBJ2 — Katerina Janouch🔫 🇸🇪🇨🇿🔯🐘 (@katjanouch) August 16, 2018

Alhajehová, která se ucházela o místo překladatelky, proto namísto podání ruky přiložila ruku na srdce na znamení pozdravu. To ale zaměstnavateli nestačilo. Tvrdil, že by podobné chování bylo překážkou při vykonávání překladatelské profese. Podle soudu to ale stačit mělo, protože tím mladá muslimka dala úctu najevo dostatečně.

Již třetí podobný případ



Švédský soud se podle BBC opřel o stanovisko Evropského soudu pro lidská práva, jenž dospěl k závěru, že vyžadování specifického pozdravu jako je potřesení rukou muslimy, přesněji muslimky, znevažuje.

Podobné případy už soudy řešily ve Švýcarsku a Francii. V roce 2016 vyvolal pozdvižení v zemi helvétského kříže případ dvou žáků, kteří kvůli muslimskému vyznání odmítali podávat ruce učitelkám. Případ došel tak daleko, že byl jejich rodině pozastaven proces udělení občanství.

V dubnu letošního roku došlo k obdobnému případu v zemi galského kohouta, tam zase žena z Afghánistánu přišla o občanství ve chvíli, kdy si ho měla výměnou za potřesení rukou úřední osobně převzít.