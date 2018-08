Novinky, ČTK

"Zahájíme proces vedoucí ke zrušení koncese firmě Autostrade per l'Italia. Nemůžeme čekat na justici," řekl italský ministerský předseda na tiskové konferenci po mimořádné schůzi s ministry.

Italská vláda má za to, že k neštěstí došlo proto, že most nebyl řádně udržován. Nařídila proto prověřit i další mosty a žádá rezignaci vedení společnosti Autostrade per l'Italia.

Firma je největším provozovatelem dálnic v zemi, spadají pod ni například obě hlavní tepny vedoucí ze severu na jih země.

Torzo mostu v Janově

FOTO: Nicola Marfisi, ČTK/AP

Po odebrání licence už ve středu volal italský ministr dopravy Danilo Toninelli. Autostrade per l'Italia podle italského kabinetu nedostála svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování Morandiho mostu.

Zřícený most v Janově

FOTO: David Ryneš, Novinky

Toninelli také mluvil o pokutě, která by mohla dosáhnout až 150 miliónů eur (3,9 miliardy korun). Vedení firmy pochybení odmítá a rezignovat odmítá.

Video

Animace pádu mostu v Janově

Kromě výjimečného stavu ohlásil premiér také den státního smutku, který "bude korespondovat se dnem pohřebních obřadů pro zesnulé".

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Noční záběry z dronu na spadlý dálniční most v Janově

Italská vláda také vyčlenila na počáteční operace na místě pádu mostu pět miliónů eur z národního krizového fondu.

Výjimečný stav Itálie vyhlásila v posledních letech několikrát, většinou šlo o vyhlášení během přírodních katastrof, například po zemětřesení v roce 2016 nebo během katastrofálních povodní v roce 2000. Vyhlášení výjimečného stavu umožňuje bezpečnostním složkách rychlejší zásah.