„Hrozí, že se zbytek mostu každou chvílí zřítí," napsal deník La Repubblica. Před možností pádu varovali hasiči už v úterý, uvedla agentura ANSA.

Domy stojí pod mostem, mostní pilíř vede přímo před okny jednoho z nich a stojí na předzahrádce domu. Kromě obytných domů vede pod mostem železnice a je tam několik areálů firem.

Lidé, kteří bydleli v ulici pod zříceným mostem, ale přijdou o střechu nad hlavou tak jako tak. Město se však slíbilo, že se o ně postará. Ulice jsou nyní liduprázdné, zůstala tam jen zaparkovaná auta.

„Domy pod mostem nepůjde zachovat, protože (most) bude patrně stržen,” připustil janovský starosta Marco Bussi. „O evakuované se staráme, je to naše priorita. Dostanou nové bydlení. Bylo evakuováno 311 rodin,” doplnil starosta.

Pád dálničního mostu v Janově na severu Itálie si vyžádal nejméně 42 mrtvých. Z výšky 45 metrů spadlo 35 osobních aut a několik kamiónů.

Vedení společnosti Autostrade per l´Italia, která provozuje dálniční most, ve středu odmítlo rezignovat tak, jak to požadoval ministr dopravy Danilo Toninelli. Vláda chce také společnosti odebrat koncesi ke správě dálnice, jejíž součástí je i dotčený most, a vymáhat finanční postih. Firma by mohla zaplatit až 150 miliónů eur (3,9 miliardy Kč).