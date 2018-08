Italský prokurátor Francesco Cozzi ve středu dopoledne oznámil, že počet mrtvých vzrostl na 42. Předtím policie ráno potvrdila 35 obětí poté, co hasiči celou noc pátrali po případných přeživších pod troskami. „Poslední oficiální číslo je 35 (mrtvých), ale nemůžeme vyloučit, že by mohlo ještě vzrůst,“ řekla mluvčí janovské policie agentuře Reuters. Krátce nato počet mrtvých stoupl na 37.

Mluvčí dodala, že kusy betonu spadly na dvě skladiště, koleje a břeh řeky.

Zřícený most v Janově

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jeden ze záchranářů podle ANSA už v úterý uvedl, že je tu nebezpečí, že se může zřítit další část konstrukce. Je tu riziko, že by mohly spadnout další části mostu. Proto jsme evakuovali lidi z budov v této oblasti.“

Kus zříceného mostu Morandi v Janově

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Ministr vnitra Matteo Salvini oznámil, že se najdou viníci pádu mostu: „Použijeme všechny způsoby, abychom určili, kde je zodpovědný za tuto nesmírnou katastrofu.“

Italský ministr dopravy žádá rezignaci vedení firmy Autostrade per l’Italia, která most v Janově provozuje. Hrozí jí penále až 3,85 miliardy Kč.

Genoa bridge collapses ... Eye witnesses says structure was hit by lightning ... up to now, 35 people are dead https://t.co/vKbKnNMUX7 (@agenzia_ansa) #Italy #Genoa #Genovaponte #PonteMorandi #Genova #Genovabridge pic.twitter.com/Qicy4DK4cv