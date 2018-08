ČTK

Ve Švédsku v poslední době čelí nárůstu násilí a kriminality v oblastech s vysokou nezaměstnaností a s dalšími sociálními problémy. Co spustilo pondělní výtržnosti, není zatím jasné. Podobné nepokoje zažilo hlavní město Stockholm v roce 2013.

Policie informovala, že ve druhém největším švédském městě Göteborgu a v dalších městech v okolí bylo podpáleno nebo jinak zničeno osmdesát až sto automobilů. Neuvedla, co mohlo tuto vlnu násilí vyvolat, potvrdila jen, že se na něm podílely bandy mladých lidí. O kolik osob šlo, nesdělila.

Mladíci řádili například také v Trollhättanu, průmyslovém městě s vysokou nezaměstnaností, které leží severně od Göteborgu. Podobné události se odehrály i v přímořském Falkenbergu jižně od Göteborgu.

Začalo to téměř naráz



Mluvčí policie Hans Lippens řekl, že vzhledem k tomu, že výtržnosti začaly v krátkém časovém odstupu, „nelze vyloučit, že jsou nějak mezi sebou spojené”.

„Zdá se, že to bylo velmi organizované, téměř jako vojenská operace,” uvedl v úterý předseda vlády Stefan Löfven v rozhovoru, který poskytl švédskému rozhlasu. Dal přitom otevřeně najevo, že ho tato událost velmi popudila. „Co to sakra děláte?” řekl na adresu pachatelů. „Společnost na to musí tvrdě zareagovat,” dodal.