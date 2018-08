Novinky, ČTK

"Je absolutně směšné, že někdo chodí po ulici a dobrovolně přitom vypadá jako poštovní schránka," napsal bývalý šéf britské diplomacie v pondělním komentáři pro deník The Daily Telegraph. Diskutovaný zákaz zahalování v textu ale paradoxně kritizoval.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. "Když mluvíte o tématu, jako je tohle, pak mám za to, že říkat o lidech, že vypadají jako poštovní schránky, ničemu nepomáhá," řekl BBC ministr kultury Jeremy Wright.

Exministr zahraničí Boris Johnson

FOTO: Simon Dawson, Reuters

Premiérka Mayová v úterý zdůraznila, že ženy v Británii by měly mít ve výběru oblečení volnost. "Jsem přesvědčená, že žena by to právo měla mít. (...) A jsem přesvědčená, že my všichni, když o těch věcech mluvíme, bychom měli svá slova volit velmi obezřetně," uvedla premiérka a vyzvala Johnsona, aby se omluvil.

Johnsonovi přijde kritika komická



Člen horní komory parlamentu Lord Sheikh pak navrhl, aby byl Johnson zbaven funkce předsedy poslaneckého klubu.

Johnson podle The Daily Telegraph označil postup svých kritiků za komický a obvinil je ze snahy zabránit legitimní debatě.