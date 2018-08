Explozi předcházela podle informací na sociálních sítích nehoda tří kamiónů, kdy jeden z nich nedobrzdil a narazil do cisterny před sebou. ANSA uvedla, že některé ze zraněných lidí zasáhly trosky odlétávající od silného požáru, který vyvolal také následné exploze nejméně deseti dalších automobilů.

Tlak výbuchů porozbíjel okna v několika budovách. Podle zdrojů italské agentury snahu hasičů požár uhasit ztěžuje vedro panující na místě. K hašení byl povolán také vrtulník.

MORE — The explosion near Italy's Bologna Airport was reportedly caused by a road accident involving a tanker carrying flammable liquidhttps://t.co/5tYmkOB3C2 pic.twitter.com/OLqZ0inJD3