Při tragické dopravní nehodě na Slovensku zemřeli tři lidé

Po páteční srážce nákladního auta a dodávky plné lidí na východě Slovenska zemřeli tři lidé a další tři utrpěli zranění. Stav jednoho z nich je vážný a byl převezen do nemocnice. Zesnulému řidiči dodávky bylo 28 let a zemřeli také dva pasažéři ve věku 40 a 45 let.