ivi (Bratislava), Právo

„Připomínám, že Noční vlci se společně se speciálními jednotkami ruské armády zapojili do vojenských operací na Krymu. Někteří členové klubu za to dostali ruská vyznamenání. Zakladatel Nočních vlků se za účast na anexi Krymu octl na sankčním seznamu a nemůže vycestovat do žádné členské země Evropské unie,“ upozornil Kiska.

„Aby bylo jasné. Nejsou to žádní neškodní milovníci motorek. Noční vlci jsou nástrojem režimu, který se podílel na zabrání území sousední země,“ dodal slovenský prezident.

Jasné bezpečnostní riziko



Podle hlavy státu je působení Nočních vlků na Slovensku zjevným bezpečnostním rizikem. „Založení tzv. Evropského sídla Nočních vlků na Slovensku je výsměchem oficiálního postoje Slovenské republiky k anexi Krymu a ruské politice,“ konstatoval Kiska.

Policejní prezident Milan Lučanský prezidentovi řekl, že policie nemůže konat, pokud nedochází k porušování zákona.

„Domnívám se, že čekat na to, až spolek sloužící cizímu státu začne na území Slovenské republiky porušovat zákon, je ubohá bezpečnostní strategie. Vyzývám proto vládu, aby bezpečnostním složkám vytvořila všechny potřebné podmínky na účinný zásah proti pochybným spolkům, které se roztahují po naši zemi,“ řekl Kiska.

Má jít jen o Slováky



Pobočku Nočních vlků otevřel na svém soukromém areálu motorkář a podnikatel Jozef Hambálek v obci Dolná Krupá u Trnavy. Tvrdí, že nemá nic společného s ideologií a souvisí výhradně s motorkářstvím.

Členem slovenského klubu Noční vlci nejsou podle Hambálka žádní Rusové. „Je nás sedm Slováků,“ řekl televizi Joj.

Odmítá, že by tím propagovali ruský režim. Zároveň přiznává, že se osobně setkal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a je na to hrdý. Každoročně se také účastní jízdy ruských Nočních vlků po Evropě.