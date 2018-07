Novinky

Že byli oba bratři mezi zachráněnými, které v Libyi v roce 2014 uvěznily boje, řekli listu Abediho přátelé. „Královské námořnictvo je přepravilo na Maltu,“ řekl jeden z nich.

I zdroje z námořnictva potvrdily, že Salman byl mezi evakuovanými. Jeden to okomentoval slovy. Muž, který spáchal takový masakr poté, co jsme ho zachránili z Libye, se dopustil nejhorší zrady.“

Zjištění pobouřilo příbuzné obětí a vyvolalo pochybnosti o schopnostech tajné služby. Ty o Abedim už věděly a monitorovaly jeho cestu do Libye. MI5 ale měsíc před jeho záchranou případ uzavřela s tím, že šlo o záměnu lidí.

Jeden z vysokých představitelů námořnictva záchranu hájil. „Byl to britský občan a naší prací bylo ho zachránit, Salman byl jen jedním z mnoha lidí ve skupině. A my ho museli evakuovat.“ V roce 2014 propukly boje mezi znepřátelenými milicemi o letiště v Tripolisu. Británie napřed vydala varování před cestami do Libye a pak přistoupila k evakuaci. [celá zpráva]

„V té době nepředstavoval hrozbu,“ dodal k Abedimu představitel námořnictva. Podle bezpečnostních zdrojů se Abedi radikalizoval až po záchraně, když sledoval videa radikálů. Jiné zdroje ale uvedly, že Abedi v Libyi bojoval na straně džihádistů na východě Libye, byl zraněn a hospitalizován. S tím ale nesouhlasí rodinní přátelé, podle nichž bratři jezdili především za matkou do Tuniska.

Britští policisté během razie v manchesterské čtvrti Moss Side.

FOTO: Phil Noble, Reuters

Salman i Hashim se narodili v Británii uprchlíkům z Libye. Po pádu diktátora Muammara Kaddáfího se ale jejich ho rodiče vrátili do vlasti. Otec do Libye zřejmě odjel už v době libyjské revoluce a bojoval proti Kaddáfího režimu v Libyjské islamistické bojové skupině (LIFG) známé též jako Libyjské islamistické hnutí nebo Libyjské ochranné síly. Byli v ní lidé napojení na Al-Káidu. Není jasné, zda v té době byli oba bratři s otcem, nebo v žili v Tunisku.

Salman loni spáchal jeden z nejhorších teroristických útoků v Británii za poslední roky. V Manchesteru se zaměřil na diváky teenagerské hvězdy Amelie Grande [celá zpráva]