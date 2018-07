Ivan Vilček, Právo

Zeman na společné tiskové konferenci zdůraznil, že s nikým se nesetkává tak často a tak rád jako s prezidentem a svým přítelem Andrejem Kiskou.

„To, že jsme přátelé neznamená, že se ve všem shodujeme. Neznám přátele, kteří by se ve všem shodovali,“ konstatoval.

Přivítání před zámkem v Topolčiankách

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Pozvání do Lán

Zeman připomněl, že před Kiskovým odchodem z funkce pozval slovenského prezidenta do Lán. Před vstupem do stranické politiky Zeman dal Kiskovi radu.

„Vladimír Mečiar měl vtipné stupňování slova nepřítel: první stupeň nepřítel, druhý stupeň úhlavní nepřítel a třetí stupeň koaliční partner. Je to pravda,“ zopakoval Zeman bonmot, který vyřkl už mnohokrát předtím.

Prezidenti České republiky a Slovenska, Miloš Zeman a Andrej Kiska, se setkali v slovenských Topoľčiankách.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Kisku zároveň varoval před stranickými partnery. „Občas se stane, že členové tvé vlastní strany jsou první, kteří ti budou mydlit schody a okopávat kotníky,“ dodal. Kiska za rady poděkoval.

Pokud nepřijede Kotleba

V rámci oslav sta let od vzniku Československa přijede 30. října Zeman do Martina, ale dal si jednu podmínku. „Pokud tam nebude pan Kotleba. Myslím, že tam nebude. Když ho nepozvou, tak tam nebude,“ dodal český prezident.

Zeman by v rámci oslav stého výročí vzniku Československa by rád ocenil Antonína Švehlu. „Přišel návrh od veřejnosti a rád jsem tomu vyhověl. Považoval bych za ostudu, kdyby právě při stoletém výročí nezávislého Československa byl jeden z jeho tvůrců československé státnosti opomenut,“ konstatoval Zeman. [celá zpráva]

Někdejší předválečný československý premiér Antonín Švehla

FOTO: ČTK, ČTK

Kiska: Nebýt ČSR, nebylo by dnešní Slovensko



Kiska zdůraznil, že před sto lety vzniklo Československo a pokud by se to tehdy nestalo, tak Slovensko by v takové podobě, jak ho známe, určitě neexistovalo.

„Masaryk a Štefánik se zasloužili o to, abychom měli svůj stát. Aby Češi a Slováci měli své území a svou státnost,“ řekl slovenský prezident.

Při cestě prezidentů vlakem stály u tratě desítky lidí a mávali vlajkami. Cesta hlav států vlakem vyvolala na Slovensku značný zájem veřejnosti. I na nádraží v Topoľčiankách byly desítky lidí s vlajkami obou států.

Prezidenti České republiky a Slovenska, Miloš Zeman a Andrej Kiska, přijeli historickým vlakem do slovenských Topoľčianek z Hodonína.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Prezidenti absolvovali cestu z nádraží na zámek kočárem. „Moji rodiče mi často říkali, jak po Topoľčiankách jezdil Masaryk na koni. Měli ho moc rádi,“ řekl Novinkám Dušan Kocian.

Masaryk se narodil v Hodoníně a s oblibou pobýval v letním sídle v Topoľčiankách. Vybrané datum je rovněž symbolické, protože právě 29. července 1923 přijel Masaryk poprvé na zámek v Topoľčiankách. Později se právě zde zrodila kniha Karla Čapka Hovory s T.G.M.

Hlavy obou států se setkali v Hodoníně, kde položili kytice k soše T.G. Masaryka a nastoupili do historického vlaku taženého parní lokomotivou. Tím pak odjeli do Topoľčianek.

Prezidentský vlak, kancelář prezidenta

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Do zmíněné vlakové soupravy byl zařazen salonní vůz, který byl vyroben v roce 1930 přímo pro Masaryka k jeho 80. narozeninám. Jezdil s ním po Československu i do zahraničí.

Vůz byl zařazen i ve smutečním vlaku, který v září 1937 převážel tělo Masaryka do Lán. Později ho používal i třeba protektorátní prezident Emil Hácha a v květnu 1945 jím do Prahy přijel prezident Edvard Beneš.

Prezidenti České republiky a Slovenska, Miloš Zeman a Andrej Kiska, se setkali na zámku v slovenských Topoľčiankách.

FOTO: Ivan Vilček, Právo